Ожидание со стороны Тамани составляет около трех часов, а со стороны Керчи - около часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Почти 1 200 машин находится в очередях к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани по данным на 07:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 850 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 340 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.

После ночного почти трехчасового перекрытия Крымского моста очереди на подходах к нему достигли 1 355 машин, затем число ожидающих машин сократилось до 815.