Белорусский премьер Александр Турчин обратил внимание, что республика ответственно относится к вопросам экологии

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 25 июля. /ТАСС/. Республика Беларусь заинтересована в реализации совместных экологических проектов с партнерами по СНГ. Об этом заявил в рамках Международной экологической конференции премьер-министр страны Александр Турчин.

"Мы готовы активно участвовать в формировании зеленой повестки Содружества Независимых Государств и выражаем заинтересованность в реализации совместных проектов с партнерами в рамках СНГ и других интеграционных объединений", - сказал он.

В ходе своего выступления Турчин обратил внимание, что Белоруссия ответственно относится к вопросам экологии. В стране принципы зеленой циркулярной экономики закреплены на законодательном уровне в национальной стратегии устойчивого развития республики до 2040 года. Турчин назвал одним из перспективных направлений экологической повестки максимальное использование отходов во вторичной переработке.

"Сегодня в республике уровень отходов производства составляет около 90%, крупных коммунальных отходов - около 40%. В мае 2025 года президентом нашей страны поставлена задача по формированию целостной системы управления всеми видами отходов и созданию автоматизированной системы учета объемов образования отходов", - рассказал премьер-министр.

Международная экологическая конференция с участием председателя правительства РФ Михаила Мишустина проходит в Республике Алтай. Также на конференцию приехали премьеры и министры Узбекистана, Армении, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Туркмении. В рамках конференции обсуждаются вопросы экологических вызовов современного мира, в том числе удержание водного баланса, а также экологический туризм.