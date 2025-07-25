Мероприятие состоится в 2026 году в Ереване

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на проходящей в Республике Алтай Международной экологической конференции пригласил глав правительств стран СНГ принять участие в международной климатической конференции ООН по биоразнообразию COP17. Мероприятие пройдет в 2026 году в Ереване.

"17-я Конференция сторон (COP17) по биологическому разнообразию будет проведена в Армении в октябре 2026 года. Рассчитываем на участие высокопоставленных делегаций из ваших стран, а также представителей академических и экспертных кругов в работе COP17", - сказал Пашинян.

Армения приложит все усилия для организации продуктивного диалога, сближения позиций сторон и принятия сбалансированных и содержательных решений, учитывающих интересы и приоритеты всех сторон, подчеркнул премьер-министр. "Уверены, что вместе мы сможем внести существенный вклад в глобальные усилия по сохранению биоразнообразия и рационального использования природных ресурсов в духе общей ответственности за нашу планету", - отметил Пашинян.

Он добавил, что Армения также активно участвует в работе Группы горных стран в рамках ООН, которая была инициирована Киргизией. "Надеемся, что группа станет активным участником переговорных процессов в рамках климатической конференции, в целях чего готовы активно содействовать формированию необходимой повестки", - пояснил премьер Армении.

Международная экологическая конференция с участием председателя правительства РФ Михаила Мишустина проходит в Республике Алтай. Также на конференцию приехали премьеры и министры Узбекистана, Армении, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Туркмении. В рамках конференции обсуждаются вопросы экологических вызовов современного мира, в том числе удержание водного баланса, а также экологический туризм.