В Прибайкалье восстановили электроснабжение Зимы после штормового ветра

В городе оставались без электричества около 30 тыс. человек

ИРКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение города Зимы, который сильнее всего в Иркутской области пострадал от штормового ветра 20 июля. Об этом сообщило предприятие "Облкоммунэнерго", обслуживающее муниципалитет.

Порывы ветра в Зиме достигали 28 м/с. Всего в городе оставались без света около 30 тыс. человек, большую часть аварий устранили к вечеру 21 июля. К утру 24 июля отключенными оставались порядка 60 домов частного сектора.

"Электроснабжение в городе Зима восстановлено. <…> Во многих случаях работы усложняло то, что для того, чтобы получить доступ непосредственно к поврежденным участкам линий, аварийным бригадам приходилось убирать обломки деревьев", - говорится в сообщении.

Работы по устранению аварий велись круглосуточно.