В департаменте транспорта города сообщили, что в новом дизайне используются только плавные линии, нет острых углов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Обновленная схема Московского метрополитена появилась на станциях столичной подземки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Новая путеводная звезда пассажиров метро - схема в обновленном дизайне! [Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности] Максим Ликсутов отметил, что некоторые элементы внедрили впервые за 90 лет. Дизайн схемы метро был кардинально обновлен в 2013 году и с тех пор продолжает совершенствоваться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новом дизайне используются только плавные линии, нет острых углов. На схеме указали крупные парки в пешей доступности от метро и нанесли иллюстрации зданий железнодорожных и речных вокзалов, а также небоскребов делового центра "Москва-Сити". Обновленную схему можно увидеть на некоторых станциях метро, позже ее разместят в поездах.

"В этом году для удобства пользователей изменим дизайн схемы метро. Всего разместим более 38 тыс. схем к открытию нового участка Троицкой линии ["Новаторская" - "ЗИЛ"]. Внедрили уникальные решения на основе анализа восприятия изображений. Дизайн разрабатывали с учетом обратной связи от пассажиров, а новый подход к созданию навигации позволит москвичам и туристам еще быстрее считывать информацию", - резюмировал Ликсутов, слова которого приводятся в публикации.