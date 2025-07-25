ФОМ: Путину доверяют 79% опрошенных россиян

По данным опроса фонда, 81% респондентов считают, что глава государства работает хорошо

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 79%, при этом 81% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 18 по 20 июля среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян (плюс 1 п. п. за неделю). Также большинство населения (81% - плюс 2 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 53% участников опроса (плюс 2 п. п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 56% опрошенных (плюс 2 п. п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 39% (минус 4 п. п.), КПРФ - 8% (без изменений), ЛДПР - 11% (плюс 2 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 4% (плюс 1 п. п.), "Новых людей" - 2% (минус 2 п. п.).