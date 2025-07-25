Московскому зоопарку из Краснодара передали нескольких редких птиц

В пресс-службе учреждения сообщили, что среди птиц есть два журавля Стэнли, химахимы и райские красавки

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Редкие птицы были переданы из Краснодарского сафари-парка в Московской зоопарк. В их число входят глазчатые индейки, обыкновенная каракара, химахимы и райские красавки, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Животные были переданы в рамках обмена между зоопарками, который играет важную роль в формировании генетически устойчивых популяций в условиях зоосадов. Все птицы прошли необходимую адаптацию и ветеринарный контроль и сейчас успешно осваиваются на новых местах" - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Среди птиц есть два журавля Стэнли, по-другому их называют райскими красавкими. Их поселили на Старой территории в соседнем с другими красавками вольере. Новые особи поступили в коллекцию для поддержания генетического разнообразия и перспективной работы по воспроизводству вида.

Кроме того, были переданы глазчатые индейки, которые появились в Московском зоопарке после долгого перерыва. Обе прибывшие особи будут содержаться в павильоне "Дом птиц", так как не переносят холод. Во время теплой погоды они находятся на экспозиции "Японский двор".

В пресс-службе добавили, что в зоопарк поступили и хищные птицы: обыкновенная каракара и химахима. Каракары сейчас обитают во внешнем вольере на Новой территории, а химахимы - на балконе павильона "Фауна Индонезии".

"Пополнение в зоопарке - всегда событие. Для нас особенно важно, что многие из этих видов находятся под охраной и включены в программы по сохранению биоразнообразия", - заключила Акулова.