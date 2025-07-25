Российские студотряды проведут акцию по вступлению в регистр доноров костного мозга

Акция пройдет с 25 июля по 4 августа

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские студенческие отряды (РСО) проведут всероссийскую акцию по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга, в ней примут участие свыше 1,5 тыс. участников движения. Об этом сообщает пресс-служба РСО.

"В период с 25 июля по 4 августа Российские студенческие отряды проведут всероссийскую акцию по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга, в ней примут участие более 1 500 участников движения более чем из 50 субъектов страны. Для проведения анализа - HLA-типирования у студентов возьмут венозную кровь. Участники, чьи данные попадут в регистр, смогут в будущем стать донорами для пациентов, которым необходима трансплантация костного мозга", - говорится в сообщении.

Так, 28 июля в Севастополе будет дан старт единому дню действий в рамках акции по сдаче крови на HLA-типирование. Участие в акции примут более 50 представителей всероссийских трудовых проектов, реализуемых в Крыму.

"Сегодня перед нами стоит конкретная задача: пополнить Федеральный регистр доноров костного мозга. В рамках нашей акции участники РСО будут сдавать кровь на типирование. Очень важно говорить с ребятами честно и открыто - объяснять, как работает система, как проходит процедура, что она безопасна и насколько может быть важна. Ведь с каждым новым человеком в регистре у тяжелобольного пациента появляется дополнительный шанс на спасение", - отметила член комитета Госдумы по охране здоровья, председатель правления РСО Юлия Дрожжина.

Войти в регистр доноров костного мозга может любой гражданин РФ в возрасте от 18 до 45 лет, весом более 50 кг при отсутствии противопоказаний. Партнерами акции выступают Министерство здравоохранения РФ и Федеральное медико-биологическое агентство России.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.