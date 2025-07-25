В Якутии восстановили движение по размытой из-за паводка дороге

Также полностью возобновлена связь в населенных пунктах Томтор, Оймякон и Ючюгей, сообщили в Минэкологии республики

ЯКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Строители восстановили участки дороги Томтор - Куйдусун в Оймяконском районе Якутии, размытых из-за паводка. Об этом сообщили в Минэкологии республики по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий стихийного бедствия на северо-востоке республики.

"В Оймяконском районе восстановлено движение на поврежденных участках автодороги в направлении Томтор - Куйдусун. Между населенными пунктами Томтор и Оймякон подрядная организация ведет восстановительные работы, завершение которых планируется сегодня вечером. На автодороге между Томтором и Сордонноох начаты восстановительные работы", - сообщили в министерстве.

Полностью восстановлена связь в населенных пунктах Томтор, Оймякон и Ючюгей. Также устранены обрывы волоконно-оптической линии передачи связи на участках "Нижний Бестях - Усть-Нера", "Усть-Нера - Антагачан", "Усть-Нера - Артык" и "Кюбеме - Ючюгей". Вблизи наслега Сордонноох ведутся аварийно-восстановительные работы, к месту направлены дополнительные бригады.

24 июля начаты работы по дезинфекции хлорным раствором дворовых территорий, жилых домов и хозяйственных построек по заявкам пострадавших жителей в селе Оймякон. Для граждан организована раздача воды и продуктов питания - все это доставляется на вертолете сотрудниками МЧС.

Помощь пострадавшим

От пострадавших принято 1 412 заявлений. Из них 1 033 - на единовременную материальную помощь и 379 - на финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости. В настоящее время заявления находятся на рассмотрении. В населенных пунктах, попавших в зону паводка, работают комиссии органов местного самоуправления - специалисты проводят обследование жилых помещений и оформляют заключения.

"Два грузовых автомобиля со строительными материалами для восстановления объектов выехали из Якутска, 26 июля ожидается их прибытие в село Томтор. В Оймяконский район из Сунтарского, Нюрбинского и Горного районов направлены бригады по аварийно-восстановительным работам, их прибытие также намечено на 26 июля", - уточнили в Минэкологии республики.

Обильные осадки, прошедшие в начале июля на северо-востоке Якутии, вызвали подъем уровня воды в реках. Подтопленными на прошлой неделе оказались населенные пункты трех районов - Оймяконского, Момского и Абыйского.