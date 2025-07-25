В Подмосковье зарегистрирован случай завозного энцефалита

Заболевший не был привит, отметили в региональном Роспотребнадзоре

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Случай завозного клещевого вирусного энцефалита зафиксирован в Подмосковье. Инфицированный не был привит, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

"Зарегистрирован 1 завозной случай клещевого вирусного энцефалита. Заражение произошло на территории Дальневосточного федерального округа. Заболевший, против клещевого вирусного энцефалита, не привит", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 23 июля зарегистрировано более 10,5 тыс. обращений за медицинской помощью из-за укусов клещей. Прививку против энцефалита получили порядка 17 тыс. человек, в том числе более 6 тыс. детей.

Кроме того, за истекший период 2025 года зарегистрировано 126 случаев болезни Лайма.