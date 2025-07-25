Пассажирами поезда стали участники СВО и их семьи, ветераны ВОВ и труда, работники железнодорожного транспорта и волонтеры

ОРЕЛ, 25 июля. /ТАСС/. Торжественный митинг и праздничный концерт провели на железнодорожной станции в Орле по случаю прибытия "Поезда Победы", передает корреспондент ТАСС.

Пассажирами поезда стали участники специальной военной операции и их семьи, ветераны Великой Отечественной войны и труда, работники железнодорожного транспорта и волонтеры. После завершения митинга и концерта поезд проследовал по маршруту Орел - Поныри, он сделает остановки на железнодорожных станциях Змиевка и Глазуновка.

Участники акции возложат цветы на станции Змиевка к обелиску на братской могиле Героям Советского Союза: лейтенанту М. Л. Спиваку, подполковнику Г. Н. Елькину, подполковнику П. М. Якушеву, младшему лейтенанту И. Т. Лукьянцеву, младшему сержанту Ф. А. Власенко и почтят память погибших минутой молчания. В Глазуновке пассажиры поезда почтят память советских летчиков А. П. Поляковой, Е. А. Сагайдакова. Также в ходе акции запланировано посещение мемориального комплекса "Курская дуга", Поныровского историко-мемориального музея, историко-мемориального комплекса на железнодорожной станции Поныри.

Поезд прибыл в региона в рамках акции "Поезд Победы - Дорога Памяти", приуроченной к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также 82-й годовщине освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков и со дня победы в Курской битве.