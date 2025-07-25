Спецсредства могут применяться в случае оказания физического сопротивления сотруднику УИС или в случае попытки причинить вред окружающим или себе, огнестрельное оружие - в случае, если иными средствами осужденного задержать невозможно

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о праве сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) применять силу, спецсредства и оружие при розыске осужденных или сбежавших из-под стражи.

Изменения вносятся в закон "Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ". Согласно действующему закону, сотрудники УИС имеют право применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие на территории следственных изоляторов, на охраняемых объектах УИС, при исполнении обязанностей по конвоированию. Одобренным сенаторами законом допускается применение силы, спецсредств и огнестрельного оружия также при розыске осужденных к уголовным наказаниям, исполнение которых возложено на учреждения и органы УИС, или лиц, совершивших побег из-под стражи.

Спецсредства могут применяться в случае оказания физического сопротивления сотруднику УИС или в случае попытки причинить вред окружающим или себе. Огнестрельное оружие может применяться в том случае, если иными средствами осужденного задержать невозможно.

Также изменения коснутся закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу и которые содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, получат право на психологическую помощь. Порядок оказания такой помощи определят ФСИН и ФСБ. Психологическая помощь будет осуществляться только с согласия подозреваемых и обвиняемых. Соответствующие изменения вносятся в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.