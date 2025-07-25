На острове Шикотан студенты начали работать на рыбоперерабатывающем предприятии

Они задействованы на разных производственных процессах, сообщил заместитель руководителя сельскохозяйственного направления РСО по путинным отрядам Павел Шайкин

ШИКОТАН /Сахалинская область/, 25 июля. /ТАСС/. Бойцы Российских студенческих отрядов (РСО) из Алтайского края, а также Сахалинской, Тюменской, Астраханской областей заступили на смену на рыбоперерабатывающем предприятии, расположенном на курильском острове Шикотан, передает корреспондент ТАСС.

Бойцы из студенческих отрядов Сахалинской области, а также из региональных отделений Алтая, Тюмени и Астрахани работают на предприятии в селе Крабозаводское. Ребята задействованы на разных производственных процессах рыбопереработки, рассказал ТАСС заместитель руководителя сельскохозяйственного направления РСО по путинным отрядам Павел Шайкин.

"Ребята работают на разных позиция рыбоперерабатывающего предприятия: на приемке, на сортировке, на разделке, на сурими (производстве рыбного пастообразного фарша - прим. ТАСС) стоят, работают на упаковке филе, забивке, выбивке холодильников, шкафов и упаковке готовой продукции", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, в ближайшие дни на Шикотан приедут еще 30 бойцов РСО из этих же регионов. Смена межрегионального студенческого путинного отряда продлится до конца августа. "Ребят помимо заработка привлекает романтика: удаленность острова, возможность попутешествовать. Я думаю, что попасть на Шикотан и поработать на одном из самых удаленных островов страны - редкий случай", - отметил замруководителя сельскохозяйственного направления РСО по путинным отрядам.

Глава Южно-Курильского муниципального округа Сахалинской области Павел Гомилевский отметил, что остров Шикотан является ключевым объектом развития рыбной промышленности. В 2025 году в связи с ростом объемов добычи и переработки на предприятиях острова растет потребность в рабочих кадрах, добавил он.

"Конечно, сезонная работа вынуждает предприятия региона привлекать временный персонал. В советское время была замечательная практика привлекать на Шикотан такой персонал за счет студенческих отрядов со всей страны. Отрадно, что в этом году, в рамках преемственности добрых традиций, к нам вновь возвращаются студенческие отряды" - сказал Гомилевский журналистам.