В пресс-службе отметили, что акция пройдет в 32 городских округах, в том числе в Балашихе, Дубне, Коломне, Кашире, Можайске, Мытищах, Серпухове, Орехово-Зуеве, Реутове и других

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Бесплатная акция по проверке здоровья пройдет в 34 парках Московской области в ближайшие выходные. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Наши врачи продолжают по выходным проводить профилактические осмотры в парках всем желающим старше 18 лет. Это отличная возможность совместить заботу о себе с прогулкой. С начала лета в акции "Проверь здоровье в парке" приняли участие более 2,9 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе отметили, что акция пройдет в 32 городских округах, в том числе в Балашихе, Дубне, Коломне, Кашире, Можайске, Мытищах, Серпухове, Орехово-Зуеве, Реутове и других.

Поясняется, что все желающие смогут измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале "Здоровье".