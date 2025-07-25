Совфед одобрил закон о защите религиозных символов

Не допускается использование изображений культовых зданий и иных объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы религий, без этих символов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, направленный на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий России.

Изменения касаются федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях". Документом не допускается использование изображений культовых зданий и иных объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы религий, без данных символов в том числе в СМИ, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, а также в рекламе.

Вместе с тем допускается публикация изображений без указанных символов в перечисленных случаях при условии, что в указанный период соответствующие религиозные символы отсутствовали на оригинале, либо воспроизведение религиозных символов влечет за собой их осквернение.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.