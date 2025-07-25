СФ одобрил закон о выплатах сокращенным работникам-совместителям

Выплата будет производиться в течение второго и третьего месяца после увольнения, если сотрудник обратился в службу занятости в течение 14 рабочих дней со дня увольнения

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, согласно которому сокращенные на основной работе сотрудники-совместители смогут получать выплату за период предполагаемого трудоустройства.

Сейчас при сокращении штата или ликвидации организации выплату за период предполагаемого трудоустройства вправе получать работники, которые на момент увольнения и на время трудоустройства не работают по совместительству. Закон закрепляет в Трудовом кодексе РФ такие же права и для работников-совместителей, уволенных с основного места работы в связи с сокращением штата или ликвидацией организации, если такие работники не трудоустроены более одного месяца.

Выплата будет производиться работодателем в течение второго и третьего месяца после увольнения сотрудника, если он обратился в службу занятости населения в течение 14 рабочих дней со дня увольнения.