В Москве с начала года число поездок на трамваях возросло на 11%

К запуску готовятся еще две трамвайные линии, отметил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Пассажиры совершили на московских трамваях с начала текущего года более 100 млн поездок, что на 11% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"С начала 2025-го в столичных трамваях пассажиры совершили свыше 100 млн поездок, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в 2024-м обновили свыше 15 км путей в разных районах столицы, открыли восстановленную трамвайную линию по улице Сергия Радонежского. Она соединила существующие пути на бульваре Энтузиастов и Андроньевской площади", - написал мэр.

Он напомнил, что к запуску готовятся еще две линии. Спустя 30 лет трамваи вернутся на Трифоновскую улицу и снова начнут ходить на участке от улицы Образцова до Рижской площади. Другая линия, строящаяся на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова, свяжет Комсомольскую площадь с Чистопрудным бульваром. Она позволит запустить диаметральные маршруты через центр города, на трамвае без пересадок можно будет доехать от Сокольников до метро "Новокузнецкая" или Павелецкого вокзала.

"Почти все курсирующие по городу вагоны - последнего поколения, а средний возраст подвижного состава не превышает шести лет. Это лучший показатель не только в России, но и среди всех мегаполисов мира", - подчеркнул Собянин.

Трамваи на Павелецкой

Мэр также отметил, что 5 лет работает обновленная трамвайная линия у Павелецкого вокзала. С 2020 года ею воспользовались больше 107 млн человек.

"Во время реконструкции пути перенесли ближе к вокзалу, обустроили новый поворот в сторону метро "Пролетарская". В рамках комплексного благоустройства Новокузнецкой улицы на трамвайных остановках были оборудованы приподнятые посадочные платформы, удобные для маломобильных пассажиров", - пояснил он.

Здесь проходят четыре маршрута - №А, №3, №38 и №39, они охватывают 15 районов города. Изменился маршрут легендарной "Аннушки" - трамваи ходят от метро "Чистые пруды" через "Павелецкую" и "Пролетарскую" до МЦД Калитники.

"Трамвайная линия создала альтернативные маршруты для поездок в центр города и разгрузила станцию метро "Павелецкая" Кольцевой и Замоскворецкой линий. Также пассажиры, добирающиеся до центра с юга по Серпуховско-Тимирязевской линии, получили возможность пересесть на трамвай рядом с метро "Тульская". Модернизация линии стала важным шагом в развитии городского транспорта, ведь трамваи пользуются большой популярностью у пассажиров", - заключил Собянин.