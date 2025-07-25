В Ставропольском крае откроют оздоровительный лагерь для учеников агроклассов

Также на базе учреждения смогут проходить практику студенты, отметил глава Кировского муниципального округа Николай Новопашин

ПЯТИГОРСК, 25 июля. /ТАСС/. Летний оздоровительный лагерь "Рассвет" в станице Советской Кировского муниципального округа обновят и перепрофилируют для отдыха и практики учеников агроклассов и студентов сельскохозяйственных специальностей. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил глава Кировского муниципального округа Николай Новопашин.

"Сегодня мы выходим на контракт и очень важно, чтобы этот лагерь стал именно аграрным. Я встречался с Владимиром Николаевичем Ситниковым [ректором Ставропольского государственного аграрного университета], мы с ним решили, что не только дети из агроклассов Кировского района летом будут там отдыхать, но хотели бы, чтобы он стал также для студентов аграрного техникума и академии", - сообщил Новопашин. По его словам, студенты смогу проходить практику на базе аграрного лагеря.

Он также отметил, что на данный момент лагерь рассчитан на 100 мест, но в будущем его планируют расширить, площади лагеря позволяют реализовать эти планы.