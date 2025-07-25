Десять возвращенных при обмене человек получат жилье в Смоленской области

Также им восстановили документы, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Десять граждан России и Украины, которые находятся в РФ в рамках обмена, сегодня будут отправлены в пункты временного размещения в Смоленскую область, им будет предоставлено бесплатное жилье. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила журналистам.

В пятницу омбудсмен в Центре временного содержания иностранных граждан встретилась с российскими и украинскими гражданами, возвращенными в Россию в рамках обменного процесса. На Украине они преследовались за пророссийскую позицию.

"В рамках стамбульских договоренностей в результате первого обмена тысяча на тысячу были и 100 человек - гражданских людей, которые были размещены здесь, в Центре Сахарова, для того, чтобы определить судьбу каждого. Сегодня почти 50 человек были переданы их родным и близким. Им всем восстановлены документы <…>. А 10 человек сегодня мы отправляем в пункты временного размещения в Смоленскую область, где им будет предоставлено жилье бесплатно и на то время, которое понадобится для того, чтобы они могли устроить свою жизнь", - сказала Москалькова.