ГП разработала порядок устранения нарушений на стратегических предприятиях

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура России прописала порядок применения нового механизма устранения нарушений на стратегических предприятиях. Закон о государственном и муниципальном контроле в конце прошлого года был дополнен новеллой, согласно которой если устранение выявленных контрольными органами нарушений может повлечь массовое сокращение работников и снижение выпуска продукции и услуг, имеющих стратегическое значение, такому предприятию дается право заключить соглашение об устранении нарушений с перечнем конкретных мероприятий и сроков их исполнения, которые не отразятся на работе предприятия.

Соглашение может заключаться на срок не более трех лет и вступает в силу после согласования с прокуратурой.

В принятом в мае постановлении правительства РФ говорится, что такое соглашение могут заключать организации, включенные в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, организации, включенные в реестр организаций ОПК, а также государственные и муниципальные органы и учреждения, юридические лица, осуществляющие основной вид деятельности в сферах ЖКХ, энергетики, связи, транспорта, сельского хозяйства и производства лекарственных средств, градообразующие и системообразующие предприятия. По поручению президента, председателя правительства РФ или его заместителя или обращению глав регионов такой механизм может быть применен и в отношении иных юрлиц. Соглашения не могут заключаться, если нарушения обязательных требований создают непосредственную угрозу жизни или здоровью людей или требуют незамедлительных мер по пресечению вреда окружающей среде.

Как отмечается в опубликованном для антикоррупционной экспертизы на сайте Генпрокуратуры проекте приказа генпрокурора, обмен сведениями и документами между контрольными органами и прокуратурой осуществляется через с информационную систему Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ), за исключением сведений и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну. До 1 марта 2026 года документооборот по вопросам рассмотрения таких соглашений может осуществляться на бумажных носителях. Если в рамках надзорных полномочий прокуроры выявят факты неисполнения заключенного соглашения, они будут принимать меры реагирования для понуждения контрольного (надзорного) органа к его расторжению в одностороннем порядке.