Находили части тел, обнимались с маньяками: о самых выдающихся российских следователях

25 июля в России отмечается День сотрудника органов следствия. ТАСС вспоминает о нескольких наиболее ярких следователях в истории страны

Дело об убийстве царской семьи

Крики, стоны и реки крови — ночь с 16 на 17 июля 1918 года стала одной из самых драматичных страниц отечественной истории. В тот вечер в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге оборвались жизни Николая II, его жены, четырех дочерей, сына и многих приближенных семьи последнего монарха Российской империи.

Подвал дома Ипатьева в Екатеринбурге © ГА РФ

Расследовать дело, потрясшее всю Россию, было поручено следователю по особо важным делам в Омском окружном суде Николаю Соколову. Он родился в 1882 году в Пензенской губернии, в Пензе в 1900 году окончил 2-ю мужскую гимназию, а четыре года спустя стал выпускником юридического факультета Харьковского университета.

В царской России Соколов служил судебным следователем Краснослободского участка родного Мокшанского уезда, затем был назначен следователем по важнейшим делам Пензенского окружного суда. Позже Соколов стал надворным советником и председателем союза судебных следователей Пензенского окружного суда.

Оставить успешную службу Соколов решил в 1917 году — трудиться на советскую власть он отказался. Он уволился и, переодевшись крестьянином, отправился пешком в Сибирь, даже не подозревая, что два года спустя будет расследовать дело, которое увековечит его имя.

"Соколова надо было знать, во-первых, как следователя, а во-вторых, как человека, человека русского и национального патриота", — писал в своей книге "Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале" один из руководителей белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке Михаил Дитерихс.

Верховный правитель России на подконтрольных белому движению территориях бывшей Российской империи адмирал Александр Колчак в феврале 1919 года назначил Соколова вести следствие по делам об убийстве царской семьи и алапаевских мучеников.

Времени на полноценную работу по этому делу у Соколова было крайне мало — уже 15 июля 1919 года Екатеринбург перешел под контроль красных. Тем не менее за этот небольшой период следствие успело собрать немало данных. Были найдены многие вещественные доказательства, в том числе возле шахты на Исетском руднике удалось обнаружить вещи убитых, пули, отрезанный палец и другое. Соколов опросил сотни свидетелей, были проведены десятки экспертиз.

Главным выводом его следствия стало заключение о том, что царская семья была убита по прямому указанию центрального большевистского правительства. К тому же на основании его расследования был установлен способ сокрытия тел жертв расправы в Ипатьевском доме: речь идет о расчленении и сожжении.

Даже когда красные взяли под контроль Екатеринбург, своего следствия он не прекратил. Расследование одного из самых громких убийств в истории России оставалось главным делом его жизни даже в эмиграции в Европе. Часть материалов была опубликована им в 1924 году на французском языке.

Он ушел из жизни 23 ноября 1924 года во Франции, причина его смерти не установлена. "Правда твоя — правда вовеки", — гласит надпись на его могиле.

"Иркутский монстр", "ангарский маньяк" и разоблачение Вольфа Мессинга

В 1980-е годы в советском Иркутске началась история преступлений одного из самых жутких маньяков СССР и России. Сегодня Василий Кулик известен как "иркутский монстр".

Обычный советский врач, работавший на скорой, казалось, ничем не выделялся из толпы. После работы он приходил домой к жене, которая даже не подозревала о жутких пристрастиях супруга. В начале 1980-х Кулик начал насиловать детей, которых встречал в городе. Если первым своим жертвам он сохранял жизнь, то некоторое время спустя он начал их убивать. Позже среди целей Кулика оказались и пожилые женщины. Он приходил в дома своих пациенток и, пользуясь статусом врача, вводил им большую дозу психотропного препарата, а затем насиловал и душил их либо убивал с помощью ножа.

Кулик орудовал с 1982 по 1986 год. На след маньяка удалось выйти благодаря его ошибке. 17 января 1986 года он готовился к празднованию собственного 30-летнего юбилея и пошел в магазин. По пути Кулик встретил мальчика, но тот оказался несговорчивым, поэтому преступник применил силу. Это не осталось незамеченным: увидевшие это женщины отправились за ними на стройку, куда Кулик потащил ребенка. Когда преступника застали с поличным и он осознал, что его оправдания бессмысленны, он попытался сбежать, но его поймали проходившие мимо мужчины. Так маньяк оказался в руках сотрудников правоохранительных органов.

Долгое время преступник отпирался. Он понимал, что у следствия нет достаточных улик, чтобы обвинить его, поэтому упорно выстраивал линию защиты, настаивал, что его подставила некая преступная банда. Раскрыть дело удалось выдающемуся следователю Николаю Китаеву, которому позже было присвоено почетное звание заслуженного юриста России. Именно он вел дело Кулика и отвергал его показания о якобы существовавшем давлении на него со стороны неких бандитов.

Следственные эксперименты с подозреваемым приходилось проводить тайно, поскольку желающих расправиться с ним в городе было немало. Экспертиза выявила наиболее яркие особенности Кулика — необычную походку и картавость. По этим признакам выжившие потерпевшие смогли опознать своего мучителя.

Все доводы Кулика, в том числе о том, что зрение не позволяет ему видеть в темноте, а значит, он не мог совершать преступления в подвалах, эксперты не подтвердили.

В итоге Китаеву удалось добыть у Кулика признание в убийствах и изнасилованиях не только детей, но и пожилых женщин. Кулика приговорили к расстрелу в августе 1988 года, а в исполнение приговор привели около года спустя.

Через 10 лет после этого Китаева заинтересовало другое резонансное дело — убийцы женщин на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах этих населенных пунктов. Китаев первым установил, что убийства совершены маньяком-одиночкой, составил его психолого-разыскной портрет и понял, что искать преступника нужно среди сотрудников милиции.

Впрочем, в тот момент следствие по этому делу приостановилось, а найти убийцу удалось лишь много лет спустя. Михаил Попков сегодня известен как "ангарский маньяк". Он орудовал с 1992 по 2010 год. Будучи работником дежурной части ОВД по Центральному району Ангарска, он высматривал своих жертв на улицах города по ночам, предлагал подвезти их, причем иногда прямо на милицейской машине. Случайные люди находили тела женщин с признаками сексуального насилия в пригородных лесах, на обочинах дорог и на кладбищах. На счету Попкова больше убийств, чем у "ростовского маньяка" Чикатило, — более 80 эпизодов. Его приговорили к пожизненному заключению, но дела в отношении рассматриваются по сей день.

Михаил Попков © СК РФ

Для самого Китаева не менее важной, чем практическая, оказалась научная деятельность. У него три высших образования — юридическое, психологическое и журналистское, он кандидат юридических наук. Сегодня он преподает основы оперативно-разыскной деятельности, судебную медицину и психиатрию в Иркутском национальном исследовательском техническом университете.

Он по сей день публикует свои научные труды, но одним из самых известных стал результат его собственного расследования, посвященного личности знаменитого в советские годы "чтеца мыслей" Вольфа Мессинга. Свои выводы он изложил в статье "Криминалистический экстрасенс" Вольф Мессинг: правда и вымысел" в бюллетене "В защиту науки", издаваемом комиссией по борьбе с лженаукой при Экспертном совете РАН. Китаев доказал, что знаменитый "экстрасенс" был обычным артистом и "проектом" известного журналиста Михаила Хвастунова. Он пришел к выводу, что Мессинг лишь демонстрировал публике опыты идеомоторики, которые могут освоить многие люди, и никогда не был знаком с мировыми лидерами и знаменитыми учеными. Его биографию Китаев на основе своего расследования назвал не более чем вымыслом.

Следователь, который "подружился" с Чикатило

Череда жестоких убийств в 1980-х годах захлестнула и Ростовскую область. Тела со следами жутких пыток находили на территории всего региона. В лесополосах обнаруживались изуродованные останки женщин и детей, часто с ампутированными гениталиями. Маньяка искали лучшие милиционеры, сотрудники прокуратуры, дружинники и психиатры, но найти его не удавалось долгих 12 лет.

Одно упоминание имени Андрея Чикатило наводит ужас по сей день. По его собственным словам, он совершил более 50 убийств. По версии следователей, первое пришлось на 1978 год. Он находил своих жертв на железнодорожных станциях, остановках, знакомился в электричках и автобусах. Часто о нем говорят как о хорошем психологе — ему легко удавалось вызвать у человека доверие и заставить следовать за ним.

Для поимки преступника в 1985 году на территории Ростовской области объявили операцию "Лесополоса". Следственную группу в рамках нее возглавил Амурхан Яндиев.

Чтобы поймать маньяка, был усилен патруль на вокзалах, в электричках, парках, вблизи лесополос. Маньяка высматривали оперативники, патрульные, дружинники... в числе которых был и сам Чикатило.

Выйти на его след не удавалось очень долго. Правоохранители одного за другим задерживали подозреваемых, а убийства все продолжались вплоть до 1990 года, пока Чикатило не совершил ошибку. Его заметил выходящим из леса дежуривший на станции сержант. Он записал данные мужчины, которые позже всплыли в ходе следствия.

Андрей Чикатило © Олег Недер/ ТАСС

Чтобы добиться от преступника признания, правоохранители старались разными путями втереться к нему в доверие.

"Приходилось как-то ломать себя, переступать через свои чувства, чтоб в конце концов раскрыть преступление. Вот что нормальный человек может испытывать, общаясь с Чикатило? А мне пришлось подружиться с этим страшным монстром, смеяться над его шутками, мы при встречах с ним даже обнимались! Понимаешь, что противно, а что поделать — надо, чтоб он начал мне доверять и рассказывал все, что интересовало следствие", — рассказывал сам Яндиев.

В итоге Чикатило начал давать признательные показания. Собранных против него улик было достаточно, чтобы приговорить его к высшей мере наказания. Одного из самых страшных маньяков в истории России казнили в ночь с 13 на 14 февраля 1994 года.

Лидия Мисник