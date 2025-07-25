Со стороны Тамани время ожидания составляет около двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Количество автомобилей в очередях к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани по состоянию на 14:00 мск сократилось до почти 1,5 тыс. машин. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

Ночью на Крымском мосту движение ограничивали почти на три часа. После возобновления проезда начали скапливаться очереди, к 11:00 мск у подходов к мосту находилось свыше 1,8 тыс. машин.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 445 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 050 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении.