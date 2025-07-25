В Петербурге аномальная жара продлится до 30 июля

Отклонение от нормы температуры будет составлять минимум 7 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Аномально жаркая погода ожидается в Санкт-Петербурге в период с 25 по 30 июля, среднесуточная температура воздуха составит плюс 25-27 градусов, что на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"В наш регион все же приходит аномально жаркая погода, поэтому составляем штормовое предупреждение о жаре. Распределение температуры в разных районах не одинаковое, у водоемов будет посвежее, в центре города жарче, так же и по Ленинградской области разброс температуры может отличаться в разных местах. Но то, что отклонение от нормы температуры будет составлять 7 градусов и больше на ближайшие пять дней, это уже большая реальность", - отметил Колесов.

25 июля уже к 11:00 мск в Петербурге температура достигла 30-градусной отметки, в последующие дни температурные значения 30-32 градуса будут сохраняться. "Ночи тоже очень теплые, под плюс 20 градусов, так что среднесуточная температура ожидается в пределах плюс 25-27 градусов", - добавил синоптик.

Из-за высокой температуры и солнечной погоды температура воды продолжает повышаться.

Вопрос с осадками в выходные дни пока остается открытым. "В прогнозах даем местами кратковременные дожди на субботу, но если и будут, то в западных районах Ленинградской области, на востоке уж очень сухо", - уточнил он.