С 9 августа сезон охоты расширится для всех категорий охотников

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сезон охоты на болотно-луговую дичь для владельцев подружейных собак - легавых, ретриверов и спаниелей - открыли в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Начиная с 25 июля охотники могут добывать дупелей, бекасов, гаршнепов, коростелей и ряд других видов куликов и пастушковых в соответствии с правилами охоты. С 9 августа сезон охоты расширится для всех категорий охотников: появится возможность охотиться на водоплавающую, полевую и степную дичь, а с 16 августа начнется охота на боровую дичь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Госохотнадзор Московской области напоминает о строгом соблюдении правил охоты, норм добычи, безопасности и правил пожарной безопасности в охотничьих угодьях.

Всего в регионе работает 64 охотничьих хозяйства, закрепленных за общественными организациями охотников, а также три общедоступных охотничьих угодья. Более подробная информация об этом размещена на сайте комитета лесного хозяйства Московской области.

"Разрешения на охоту оформляются в охотничьих хозяйствах, а разрешения на добычу в общедоступных угодьях городских округов Солнечногорск, Шатура и Щелково можно получить онлайн через портал госуслуг Московской области", - уточнили в министерстве.