Всего в регионе насчитывается 21 тыс. детей-сирот

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. детей-сирот устроены в семьи в Подмосковье с начала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

"Три года назад мы закрыли детские дома, и сейчас 98% детей воспитываются в приемных и гостевых семьях. Остальные дети находятся в семейных центрах, в основном это те, кто нуждается в круглосуточном медицинском обслуживании. С начала года в семьи было устроено чуть более тысячи детей-сирот из нашего региона", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.

Отмечается, что всего в регионе насчитывается 21 тыс. детей-сирот. Для подготовки приемных родителей в регионе работает 49 школ, где опытные психологи помогают как будущим, так и действующим родителям. Специалисты службы сопровождения работают над тем, чтобы каждая семья, принявшая ребенка, получила всестороннюю помощь. Кроме того, для приемных семей в регионе предусмотрены ежегодные и ежемесячные выплаты, а для детей-сирот в Подмосковье действует ряд мер поддержки.