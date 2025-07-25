К концу 2030 года на Кубани переоборудуют 106 учреждений культуры по нацпроекту

По нацпроекту модернизируют библиотеки, театры, детские школы искусств

КРАСНОДАР, 25 июля./ТАСС/. В рамках реализации национального проекта "Семья" в Краснодарском крае к концу 2030 года оснастят и переоборудуют 106 учреждений культуры. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Нацпроекты помогают развивать различные сферы жизни. "Семья", в том числе, направлен на обновление инфраструктуры культуры. К концу 2030 года по нему оснастим и переоборудуем 106 учреждений - библиотеки, театры, детские школы искусств", - сказал Кондратьев.

По словам губернатора, среди объектов, которые будут модернизированы, 16 библиотек, которые переоснастят по модельному стандарту, девять муниципальных театров, а также 80 детских школ искусств и училище. Они получат новое оборудование, музыкальные инструменты и учебно-методическую литературу.

В 2025 году в рамках проекта откроют пять модельных библиотек в Сочи, Новороссийске, Крымском районе и Туапсинском муниципальном округе. Продолжится модернизация Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького.

Мероприятия проходят в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья".