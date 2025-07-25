В некоторых регионах округа ожидаются ливни, грозы, порывы ветра до 25 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за ливня, грозы, града и порывов ветра до 25 м/с продлили до 27 июля в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщили в региональных Гидрометцентрах и ГУ МЧС России

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В ближайший час, до конца суток 25 июля с сохранением на сутки 26 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с", - говорится в сообщении Челябинского Гидрометцентра.

В Свердловской области до 27 июля - сильные дожди, грозы, местами град. ветер до 23 м/с. В Тюменской и Курганской областях - ливень, грозы, град, порывы ветра достигнут 21 м/с. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, местами град и туман, ветер до 26 м/с.

Региональные ГУ МЧС РФ рекомендуют закрывать окна и двери, по возможности не выходить из дома, не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Владельцам частных домов - очистить стоки ливневой канализацию от мусора, соблюдать дистанцию и скоростной режим на дороге, не пытаться преодолеть подтопленные участки.не оставлять автомобили вблизи слабо укрепленных конструкций, а также отказаться от поездок и отдыха на природе.