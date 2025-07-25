Температура воздуха поднялась выше 26 градусов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Бесплатная раздача воды организована на железнодорожных станциях и вокзалах в Москве и Подмосковье из-за установившейся в столичном регионе жаркой погоды.

"В связи с жаркой погодой в пятницу, 25 июля, ЦППК увеличила число станций, где будет бесплатно раздавать питьевую воду. <…> До 17:00 сотрудники компании будут ждать пассажиров у специальных брендированных стоек на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах. Воду можно будет получить и на ряде станций МЦД - Выхино, Железнодорожная, Одинцово, Площадь трех вокзалов и Тушинская, а также на станции Мытищи Ярославского направления", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В пресс-службе отметили, что в жару важно соблюдать меры предосторожности: надевать головные уборы, избегать длительного пребывания на солнце и пить достаточно воды.

"Днем температура воздуха поднялась выше 26 градусов. Рекомендуем по возможности не выходить на улицу людям старшего возраста, беременным женщинам и детям. Но тем, кто уже отправился в поездку мы поможем справиться с жарой, и в самые жаркие часы дня предлагаем пассажирам питьевую воду на станциях пригородного сообщения: Ленинградский вокзал, МЦД-3 Зеленоград-Крюково. Получить питьевую воду можно у сотрудников около билетных касс", - значится в Telegram-канале МТППК.

ЦППК занимается перевозкой пассажиров все направлениях Московского транспортного узла, кроме Ленинградского - на нем работает МТППК.