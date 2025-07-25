В Москве в День крещения Руси пройдет крестный ход с мощами князя Владимира

В Успенском соборе совершат богослужение

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Крестный ход с частицами мощей святого равноапостольного князя Владимира пройдет от Успенского собора Московского Кремля до памятника князю Владимиру на Боровицкой площади в рамках празднования Дня крещения Руси 28 июля. Об этом заявил замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"У нас состоится традиционный крестный ход от Успенского собора, где совершит богослужение Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, до Боровицкого холма, где установлен памятник равноапостольному князю Владимиру. Там же состоится праздничный молебен, и Святейший патриарх обратится к собравшимся по случаю этого великого праздника. Крестный ход будет проходить с частицей мощей равноапостольного князя Владимира, которые будут для этих целей взяты из храма Христа Спасителя. Поэтому мы ожидаем большое торжество по этому поводу, и надеемся, что крестный ход, как и в прошлые годы, станет важным событием", - сказал он на пресс-конференции, посвященной Дню крещения Руси.

Он добавил, что молебен будет открыт к посещению верующими, однако в отношении крестного хода, идущего из Кремля, "есть определенные вопросы безопасности".

Кипшидзе заметил, что все храмы и монастыри Русской православной церкви в праздник крещения Руси будут звонить в колокола в полдень.

"Как и в прошлые годы, у нас будет благовест в 12 часов дня. В Москве все колокольни, все соборы, храмы, монастыри будут центрами колокольного звона, и этот колокольный звон будет всеобщим. Это общероссийская акция, она будет проходить во всех храмах Русской православной церкви, патриаршее благословение на это разослано по всем храмам и монастырям. Начало этой традиции было положено в 2012 году по благословению Святейшего патриарха", - подчеркнул он.

По его словам, благовест будет звучать в полдень местного времени в каждом регионе, "поскольку у нас в стране много часовых поясов". "Благовест, так сказать, будет поместным, - уточнил представитель РПЦ.

Кипшидзе добавил, что сложности с празднованием Дня крещения Руси могут возникнуть только в православных храмах на Украине в силу давления на Украинскую православную церковь. "Оно усиливается и может иметь особо опасные формы проявления в День крещения Руси, когда верующие церкви будут праздновать, тогда как раскольники, как мне известно, в силу решения, принятого киевскими властями, перенесли День крещения Руси", - заключил он.

О празднике

Русская православная церковь 28 июля отмечает День памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, к которому в России также приурочено празднование Дня Крещения Руси.

Киевский князь Владимир (около 960-1015 годов) вошел в историю как Креститель Руси. Сам он принял крещение в 988 году. Согласно "Повести временных лет", обряд состоялся в византийском поселении в Крыму - Корсуни (древнегреческое название - Херсонес, ныне территория Севастополя). После принятия христианства Владимир организовал крещение киевлян, а позднее и остальных жителей Древнерусского государства, определив цивилизационный путь народа.