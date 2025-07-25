В ЛНР восстановили свет в Северодонецкой агломерации после удара ВСУ

По данным Минтопэнерго региона, все абоненты были запитаны к 14:00 иск

ЛУГАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по энергетической инфраструктуре Северодонецкой агломерации в ЛНР, энергетики оперативно восстановили подачу электричества. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтопэнерго ЛНР.

"Энергетическая инфраструктура республики в очередной раз подверглась атаке ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС). В результате атаки без электроснабжения остались абоненты Северодонецкой агломерации. Энергетики оперативно приступили к ремонтно-восстановительным работам. По состоянию на 14:00 мск электроснабжение восстановлено в полном объеме - все абоненты запитаны", - сказано в сообщении.