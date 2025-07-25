В Единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили, что отключена 21 подстанция

КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Жители Западного и Прикубанского округов Краснодара остались без электричества из-за отключения 21 подстанции в результате аварии на линиях, сообщается в Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы города.

"Аварийное отключение электроэнергии в Западном округе. Причина отключения - повреждения на линии 6-10 кВ, отключены ПС "ТГ-201" и 14 трансформаторных подстанций. <…> Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе, <..> отключены ПС "АН-201" и 7 трансформаторных подстанций", - сообщили в ЕДДС.

Порядка 15 улиц в двух округах города находятся без света, это улицы Тургенева, Братьев Игнатовых , Котовского, Артиллерийская, Брюсова, Власова, Северная, Рылеева, Артиллерийская, Агрохимическая, Московская, Есенина, Прокофьева, Рахманинова. Специалисты работают над восстановлением энергии.