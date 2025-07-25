Зеленая зона Чистого ручья пользуется востребованностью у местных жителей, отметил временно исполняющий полномочия главы города Иван Лебедев

МУРМАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Деревянный променад со скамейками, освещением и видеонаблюдением построят вдоль прогулочной зоны природного парка "Чистый ручей" в Первомайском округе Мурманска. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы города Иван Лебедев.

"Этим летом мы решили продолжить преображение зеленой зоны ручья Чистого в Мурманске. Для любителей долгих прогулок уже строится променад. Обустроим деревянные настилы с ограждениями, скамейками, освещением и видеонаблюдением. Одна из дорожек проляжет вдоль ручья, вторая - соединит его берега", - отметил Лебедев.

Он добавил, что зеленая зона Чистого ручья пользуется востребованностью у местных жителей, которые могут заниматься на современной спортивной площадке, выгуливать собак в огражденной зоне. "Дети могу играть на детской площадке, а некоторые ребята постарше облюбовали экстремальную скейт-площадку. Они уже готовы тренироваться на чем-то посерьезнее", - подчеркнул Лебедев.