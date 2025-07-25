В прокуратуре республики сообщили, что жертвами хищений стали более 1,3 тыс. человек

ЛУГАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Интернет-мошенники с января похитили у жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) почти 600 млн рублей, жертвами хищений стали свыше 1,3 тыс. человек. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"С начала года жертвами интернет-преступников стали более 1 350 жителей республики. Причиненный ущерб составил 570 млн рублей", - сказано в информационной карточке, размещенной в Telegram-канале прокуратуры региона.

Ранее начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по ЛНР Андрей Левченко сообщал ТАСС, что за весь 2024 год жертвами мошенников в ЛНР стали 1,5 тыс. человек, а сумма ущерба составила более 600 млн рублей.