Панические атаки. Что это и как с ними справиться?

Панические атаки — это внезапные приступы сильной тревоги и страха, сопровождающиеся физическими и психологическими симптомами: учащенным сердцебиением, затрудненным дыханием, головокружением и чувством потери контроля. Они появляются без видимой причины и в любое время. Если человек хотя бы однажды испытал такое состояние, ему необходимо знать, как справиться с панической атакой

Появление термина "паническая атака"

Несмотря на то что тревожные и панические состояния активно исследовались уже в 30-х годах XX века, понятие "паническая атака" стало закрепляться в психиатрической практике в 1960–1970-е годы. Американский психиатр Дональд Кляйн изучал внезапные приступы сильного страха, которые не были связаны с реальной опасностью. Ученый предположил, что такие состояния могут возникать без видимого внешнего триггера и связаны с физиологическими особенностями организма, биологическим сбоем, который вызывает реакцию удушья. Его работы и исследования других специалистов в этой области послужили основой для выделения панических атак как отдельного явления.

В 1980 году термин "паническая атака" был официально включен в третье издание Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM-III) Американской психиатрической ассоциации. Это стало важным шагом в признании панических атак как самостоятельного феномена. В DSM-III они стали ключевым симптомом панического расстройства, что позволило врачам и терапевтам диагностировать и лечить их на научной основе.

Основные причины панических атак

Физиологические причины:

Наследственность и генетические факторы. Люди с семейной историей тревожных расстройств имеют более высокий риск развития панических атак. Это указывает на генетическую составляющую, хотя точные гены, отвечающие за возникновение атак, еще не выявлены. Гормональные колебания, особенно в периоды сильных физиологических изменений, таких как подростковый возраст, беременность, менопауза, могут влиять на частоту и интенсивность панических атак. Так, избыток кортизола (гормона стресса) в организме часто вызывает повышенное беспокойство и панические состояния. Нарушения в работе нейромедиаторов, таких как серотонин, дофамин и норадреналин, могут способствовать развитию панических атак. Эти вещества участвуют в регулировании настроения, эмоционального состояния и реакции на стресс, и их дисбаланс может приводить к усилению тревоги и страха.

Психологические причины:

Длительный стресс — из-за проблем на работе, в отношениях или тяжелых жизненных ситуаций — может стать причиной панических состояний. Он истощает организм и делает его уязвимым перед внезапными приступами тревоги. Переживания, связанные с травмирующими событиями (потеря близкого человека, физическое или эмоциональное насилие), часто оставляют глубокий след, вызывая тревожные расстройства и атаки даже спустя годы после события. Люди с повышенной тревожностью, чувствительностью и склонностью к самокритике чаще более уязвимы перед стрессовыми ситуациями.

Внешние факторы:

Напряженный график, недостаток сна, отсутствие физической активности и плохое питание могут значительно ослабить организм, делая его более восприимчивым к стрессу и тревоге. Недостаток времени для отдыха, чрезмерные нагрузки и нехватка социальной поддержки также могут способствовать развитию расстройства. Алкоголь, кофеин и другие стимулирующие вещества, особенно при регулярном употреблении, могут усугубить симптомы тревожности и спровоцировать атаки. Так, кофеин активизирует нервную систему, вызывая учащенное сердцебиение и беспокойство, что может стать причиной приступа.

Признаки и симптомы панических атак

Физические симптомы:

Учащенное, сильное сердцебиение. Может вызывать у человека страх сердечного приступа.

Затрудненное дыхание и ощущение нехватки воздуха. Это один из самых частых симптомов, который усугубляет тревогу и вызывает панику.

Тремор и дрожь: тело может дрожать, а мышцы — напрягаться, что вызывает ощущение неконтролируемости.

Головокружение и тошнота: их провоцирует сильный выброс адреналина.

Онемение и покалывание в конечностях: во время панической атаки кровь концентрируется в жизненно важных органах, что вызывает онемение рук и ног.

Эти пугающие симптомы заставляют человека почувствовать, что он теряет контроль над собственным телом.

Эмоциональные симптомы:

Ощущение надвигающейся катастрофы: человек может быть уверен, что случится что-то ужасное.

Страх смерти: из-за интенсивности физических симптомов многим людям кажется, что они могут умереть.

Чувство нереальности происходящего: человек может испытывать дереализацию — ощущение, что все вокруг происходит не с ним.

Как отличить паническую атаку от других состояний

Атаку можно перепутать с сердечным приступом, поэтому важно научиться распознавать ее, чтобы эффективно помочь себе.

Если физические симптомы появляются внезапно и сопровождаются сильной тревогой, это скорее паническая атака. Она чаще всего кратковременна, поэтому симптомы должны пройти примерно через 10–20 минут.

Если человек испытывает это состояние регулярно, ему стоит обратиться к специалисту для диагностики, чтобы исключить другие заболевания.

Методы лечения

Лечение панических атак требует систематического и комплексного подхода, включающего психотерапию, медикаментозное лечение и техники самопомощи.

Психотерапия

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — один из самых эффективных методов лечения панических атак. Ее цель — выявить и изменить негативные и катастрофические мысли, которые запускают тревогу. Специалист помогает пациенту развить навыки противостояния атакам и управлять своими эмоциями в стрессовых ситуациях. В дополнение к КПТ могут использоваться и другие методы. Психоаналитическая терапия при панических атаках помогает выявить глубинные причины тревоги и проработать их. Арт-терапия, медитативные практики также могут помочь улучшить состояние.

Медикаментозное лечение

Лекарственная терапия назначается, чтобы снять панические атаки, если они происходят часто и значительно ухудшают качество жизни. Используемые медикаменты включают:

антидепрессанты помогают регулировать уровень серотонина и других нейромедиаторов, снижая тревожность;

транквилизаторы могут назначаться для кратковременного снижения тревожности в острых ситуациях.

Важно помнить, что медикаментозное лечение всегда должно проходить под наблюдением врача, так как неправильное использование препаратов может вызвать побочные эффекты.

Как бороться с паническими атаками самостоятельно

Техники дыхания и релаксации. Глубокое медленное дыхание успокаивает нервную систему и помогает снизить частоту сердечных сокращений. Также полезно заниматься йогой, медитацией или другими практиками. Ведение дневника эмоций. Записывая свои мысли и переживания, можно лучше понять триггеры, провоцирующие приступы. Это помогает человеку подготовиться к потенциальным сложным ситуациям и избегать стрессовых условий. Коррекция образа жизни. Важную роль играет правильное питание, отказ от кофеина и алкоголя, регулярные физические нагрузки и здоровый сон. Эти факторы помогают снизить тревожность и поддерживать организм в хорошем состоянии.

Как успокоить человека при панической атаке

Чтобы успокоить человека, испытывающего паническую атаку, важно правильно реагировать и поддерживать его в кризисный момент. Эти рекомендации помогут вам грамотно оказать необходимую помощь.

Сохраняйте спокойствие

Чтобы помочь человеку при панической атаке, необходимо самому сохранять спокойствие и уверенность. Постарайтесь, чтобы ваш голос звучал мягко и уверенно.

Будьте рядом, но не давите

Ваше присутствие может поддерживать, но важно не навязываться. Иногда человеку нужно личное пространство. Если он хочет остаться один, дайте ему такую возможность, но будьте поблизости.

Помогите сосредоточиться на дыхании

Один из лучших способов снизить интенсивность панической атаки — контролировать дыхание. Попросите человека дышать медленно и глубоко, вместе считайте вдохи и выдохи. Это поможет стабилизировать состояние и успокоить нервную систему.

Поддерживайте физический контакт только с разрешения

Некоторым людям прикосновения могут помочь успокоиться, но для других они могут усилить дискомфорт. Всегда спрашивайте, хочет ли человек, чтобы его держали за руку или обнимали.

Напомните, что паническая атака скоро пройдет

В моменты приступа человеку может казаться, что его состояние не изменится или даже ухудшится. Ваши слова могут стать для него якорем и помочь справиться с ситуацией, поэтому говорите ободряющие фразы вроде "это временно", "скоро станет легче" и т.д.

Мифы о панических атаках

С паническими атаками связано множество мифов и заблуждений, которые негативно влияют на восприятие людьми этого состояния и затрудняют поиск эффективной помощи.

Миф №1. "Это просто слабость характера"

Реальность: панические атаки не имеют никакого отношения к слабоволию. Это физиологическая реакция организма, которая может возникнуть у любого человека независимо от его силы воли.

Миф №2. "Это не болезнь"

Реальность: паническая атака — это сложное психофизиологическое состояние, связанное с работой нервной системы. Оно требует внимания и при необходимости профессиональной помощи.

Миф №3. "Ничего не надо лечить, само пройдет"

Реальность: панические атаки способны становиться хроническими, перерастать в паническое расстройство и значительно ухудшать качество жизни. Профессиональная помощь, поддержка и коррекция образа жизни могут значительно облегчить состояние.

Миф №4. "От атаки можно умереть"

Реальность: несмотря на ощущение угрозы для жизни, паническая атака не является смертельной. Однако, если человек страдает от них регулярно, ему необходимо обратиться к специалисту.

Миф №5. "Это только психологическое расстройство"

Реальность: паническая атака — это комплексное состояние, затрагивающее как психику, так и физиологию. Именно поэтому в лечении важен комплексный подход, включающий психотерапию и здоровый образ жизни.

Специалист всегда подскажет, что делать при частых панических атаках, чтобы взять их под контроль и улучшить качество жизни. А поддержка близких, терпение и позитивный настрой помогут в процессе восстановления.