Панические атаки. Что это и как с ними справиться?

Появление термина "паническая атака"
Несмотря на то что тревожные и панические состояния активно исследовались уже в 30-х годах XX века, понятие "паническая атака" стало закрепляться в психиатрической практике в 1960–1970-е годы. Американский психиатр Дональд Кляйн изучал внезапные приступы сильного страха, которые не были связаны с реальной опасностью. Ученый предположил, что такие состояния могут возникать без видимого внешнего триггера и связаны с физиологическими особенностями организма, биологическим сбоем, который вызывает реакцию удушья. Его работы и исследования других специалистов в этой области послужили основой для выделения панических атак как отдельного явления.
В 1980 году термин "паническая атака" был официально включен в третье издание Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM-III) Американской психиатрической ассоциации. Это стало важным шагом в признании панических атак как самостоятельного феномена. В DSM-III они стали ключевым симптомом панического расстройства, что позволило врачам и терапевтам диагностировать и лечить их на научной основе.
Основные причины панических атак
Физиологические причины:
- Наследственность и генетические факторы. Люди с семейной историей тревожных расстройств имеют более высокий риск развития панических атак. Это указывает на генетическую составляющую, хотя точные гены, отвечающие за возникновение атак, еще не выявлены.
- Гормональные колебания, особенно в периоды сильных физиологических изменений, таких как подростковый возраст, беременность, менопауза, могут влиять на частоту и интенсивность панических атак. Так, избыток кортизола (гормона стресса) в организме часто вызывает повышенное беспокойство и панические состояния.
- Нарушения в работе нейромедиаторов, таких как серотонин, дофамин и норадреналин, могут способствовать развитию панических атак. Эти вещества участвуют в регулировании настроения, эмоционального состояния и реакции на стресс, и их дисбаланс может приводить к усилению тревоги и страха.
Психологические причины:
- Длительный стресс — из-за проблем на работе, в отношениях или тяжелых жизненных ситуаций — может стать причиной панических состояний. Он истощает организм и делает его уязвимым перед внезапными приступами тревоги.
- Переживания, связанные с травмирующими событиями (потеря близкого человека, физическое или эмоциональное насилие), часто оставляют глубокий след, вызывая тревожные расстройства и атаки даже спустя годы после события.
- Люди с повышенной тревожностью, чувствительностью и склонностью к самокритике чаще более уязвимы перед стрессовыми ситуациями.
Внешние факторы:
- Напряженный график, недостаток сна, отсутствие физической активности и плохое питание могут значительно ослабить организм, делая его более восприимчивым к стрессу и тревоге. Недостаток времени для отдыха, чрезмерные нагрузки и нехватка социальной поддержки также могут способствовать развитию расстройства.
- Алкоголь, кофеин и другие стимулирующие вещества, особенно при регулярном употреблении, могут усугубить симптомы тревожности и спровоцировать атаки. Так, кофеин активизирует нервную систему, вызывая учащенное сердцебиение и беспокойство, что может стать причиной приступа.
Признаки и симптомы панических атак
Физические симптомы:
- Учащенное, сильное сердцебиение. Может вызывать у человека страх сердечного приступа.
- Затрудненное дыхание и ощущение нехватки воздуха. Это один из самых частых симптомов, который усугубляет тревогу и вызывает панику.
- Тремор и дрожь: тело может дрожать, а мышцы — напрягаться, что вызывает ощущение неконтролируемости.
- Головокружение и тошнота: их провоцирует сильный выброс адреналина.
- Онемение и покалывание в конечностях: во время панической атаки кровь концентрируется в жизненно важных органах, что вызывает онемение рук и ног.
Эти пугающие симптомы заставляют человека почувствовать, что он теряет контроль над собственным телом.
Эмоциональные симптомы:
- Ощущение надвигающейся катастрофы: человек может быть уверен, что случится что-то ужасное.
- Страх смерти: из-за интенсивности физических симптомов многим людям кажется, что они могут умереть.
- Чувство нереальности происходящего: человек может испытывать дереализацию — ощущение, что все вокруг происходит не с ним.
Как отличить паническую атаку от других состояний
Атаку можно перепутать с сердечным приступом, поэтому важно научиться распознавать ее, чтобы эффективно помочь себе.
Если физические симптомы появляются внезапно и сопровождаются сильной тревогой, это скорее паническая атака. Она чаще всего кратковременна, поэтому симптомы должны пройти примерно через 10–20 минут.
Если человек испытывает это состояние регулярно, ему стоит обратиться к специалисту для диагностики, чтобы исключить другие заболевания.
Методы лечения
Лечение панических атак требует систематического и комплексного подхода, включающего психотерапию, медикаментозное лечение и техники самопомощи.
Психотерапия
Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — один из самых эффективных методов лечения панических атак. Ее цель — выявить и изменить негативные и катастрофические мысли, которые запускают тревогу. Специалист помогает пациенту развить навыки противостояния атакам и управлять своими эмоциями в стрессовых ситуациях. В дополнение к КПТ могут использоваться и другие методы. Психоаналитическая терапия при панических атаках помогает выявить глубинные причины тревоги и проработать их. Арт-терапия, медитативные практики также могут помочь улучшить состояние.
Медикаментозное лечение
Лекарственная терапия назначается, чтобы снять панические атаки, если они происходят часто и значительно ухудшают качество жизни. Используемые медикаменты включают:
- антидепрессанты помогают регулировать уровень серотонина и других нейромедиаторов, снижая тревожность;
- транквилизаторы могут назначаться для кратковременного снижения тревожности в острых ситуациях.
Важно помнить, что медикаментозное лечение всегда должно проходить под наблюдением врача, так как неправильное использование препаратов может вызвать побочные эффекты.
Как бороться с паническими атаками самостоятельно
- Техники дыхания и релаксации. Глубокое медленное дыхание успокаивает нервную систему и помогает снизить частоту сердечных сокращений. Также полезно заниматься йогой, медитацией или другими практиками.
- Ведение дневника эмоций. Записывая свои мысли и переживания, можно лучше понять триггеры, провоцирующие приступы. Это помогает человеку подготовиться к потенциальным сложным ситуациям и избегать стрессовых условий.
- Коррекция образа жизни. Важную роль играет правильное питание, отказ от кофеина и алкоголя, регулярные физические нагрузки и здоровый сон. Эти факторы помогают снизить тревожность и поддерживать организм в хорошем состоянии.
Как успокоить человека при панической атаке
Чтобы успокоить человека, испытывающего паническую атаку, важно правильно реагировать и поддерживать его в кризисный момент. Эти рекомендации помогут вам грамотно оказать необходимую помощь.
- Сохраняйте спокойствие
Чтобы помочь человеку при панической атаке, необходимо самому сохранять спокойствие и уверенность. Постарайтесь, чтобы ваш голос звучал мягко и уверенно.
- Будьте рядом, но не давите
Ваше присутствие может поддерживать, но важно не навязываться. Иногда человеку нужно личное пространство. Если он хочет остаться один, дайте ему такую возможность, но будьте поблизости.
- Помогите сосредоточиться на дыхании
Один из лучших способов снизить интенсивность панической атаки — контролировать дыхание. Попросите человека дышать медленно и глубоко, вместе считайте вдохи и выдохи. Это поможет стабилизировать состояние и успокоить нервную систему.
- Поддерживайте физический контакт только с разрешения
Некоторым людям прикосновения могут помочь успокоиться, но для других они могут усилить дискомфорт. Всегда спрашивайте, хочет ли человек, чтобы его держали за руку или обнимали.
- Напомните, что паническая атака скоро пройдет
В моменты приступа человеку может казаться, что его состояние не изменится или даже ухудшится. Ваши слова могут стать для него якорем и помочь справиться с ситуацией, поэтому говорите ободряющие фразы вроде "это временно", "скоро станет легче" и т.д.
Мифы о панических атаках
С паническими атаками связано множество мифов и заблуждений, которые негативно влияют на восприятие людьми этого состояния и затрудняют поиск эффективной помощи.
Миф №1. "Это просто слабость характера"
Реальность: панические атаки не имеют никакого отношения к слабоволию. Это физиологическая реакция организма, которая может возникнуть у любого человека независимо от его силы воли.
Миф №2. "Это не болезнь"
Реальность: паническая атака — это сложное психофизиологическое состояние, связанное с работой нервной системы. Оно требует внимания и при необходимости профессиональной помощи.
Миф №3. "Ничего не надо лечить, само пройдет"
Реальность: панические атаки способны становиться хроническими, перерастать в паническое расстройство и значительно ухудшать качество жизни. Профессиональная помощь, поддержка и коррекция образа жизни могут значительно облегчить состояние.
Миф №4. "От атаки можно умереть"
Реальность: несмотря на ощущение угрозы для жизни, паническая атака не является смертельной. Однако, если человек страдает от них регулярно, ему необходимо обратиться к специалисту.
Миф №5. "Это только психологическое расстройство"
Реальность: паническая атака — это комплексное состояние, затрагивающее как психику, так и физиологию. Именно поэтому в лечении важен комплексный подход, включающий психотерапию и здоровый образ жизни.
Специалист всегда подскажет, что делать при частых панических атаках, чтобы взять их под контроль и улучшить качество жизни. А поддержка близких, терпение и позитивный настрой помогут в процессе восстановления.