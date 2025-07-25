Совет Федерации ранее одобрил закон о штрафах за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете не затронет большинство россиян, заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев в интервью сайту kp.ru.

В пятницу Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о штрафах за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Комментируя закон, Фадеев отметил, что его обсуждение напомнило ему историю с квадроберами. "Большая часть нашего народа не знала, кто это, в том числе и я. Пошумели и забыли. Теперь эта история с экстремистскими материалами", - отметил он.

"Я полез в интернет узнать, что это такое. Нашел список - да их там почти 6 тыс! Статьи, заметки, видео. Дурацкие в основном. Где-то антироссийские, где-то экстремистские, где-то нацистские еще времен Второй мировой войны. Возможно, это как-то связано с безопасностью. Но уверен, абсолютного большинства людей это не касается", - сказал Фадеев.