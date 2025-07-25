Пресс-служба Орловской митрополии сообщила, что к сбору средств пригласили всех неравнодушных жителей Нарышкина, Урицкого района и области

ОРЕЛ, 25 июля. /ТАСС/. Памятник экипажу вертолета Ми-8, который потерпел крушение в мае 2025 года, установят в поселке городского типа Нарышкино Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба Орловской митрополии.

"Нарышкинским поселковым Советом народных депутатов принято решение об установлении памятника отважному экипажу в сквере локальных войн поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области для увековечивания их подвига в памяти народа", - сказано в сообщении.

Отмечено, что к сбору средств для изготовления и установки памятника пригласили всех неравнодушных жителей пгт. Нарышкино, Урицкого района и Орловской области. Архипастырское благословение дал митрополит Орловской и Болховский Тихон. "Для полной прозрачности и отчетности будет создан попечительский комитет из числа жителей поселка и избран председатель инициативной группы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение около поселка городского типа Нарышкино Урицкого района во время планового полета 23 мая. Экипаж ценой собственных жизней увел машину от жилых домов. На борту Ми-8 находился экипаж под управлением командира майора Андрея Силантьева (1988 года рождения), летчик-штурман лейтенант Евгения Бучнев (2001 года рождения), и старший бортовой техник-инструктор капитан Роман Жванко (1991 года рождения).