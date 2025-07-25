В Архангельской области спрогнозировали аномальную жару

Такая погода в регионе ожидается с 26 июля

АРХАНГЕЛЬСК, 25 июля. /ТАСС/. Аномальная жара с отклонением от климатической нормы на семь и более градусов ожидается в Архангельской области с 26 июля, сообщает Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона.

"Аномально-жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на семь градусов и более в сторону тепла (норма плюс 14-17 градусов) в большинстве районов Архангельской области прогнозируется с 26 июля по 1 августа 2025 года", - предупреждает агентство в Telegram-канале.

По данным Севгидромета, ночью и днем 26 июля по всей области ожидаются гроза, град и шквалистое усиление ветра при грозе порывами 15-20 м/с. В выходные будет жарко: днем плюс 25-30 градусов. На следующей неделе по области до плюс 31 градуса.