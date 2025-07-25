Памятная акция прошла на высоте более 2,5 тыс. метров

ЧЕРКЕССК, 25 июля. /ТАСС/. Стелу и памятный знак "Защитникам перевалов Кавказа" установили на Клухорском перевале Карачаево-Черкесии (КЧР) в год 80-летия Великой Победы, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

"Мы, потомки поколения победителей, должны помнить о подвиге наших дедов и прадедов, чтить их память и передавать ее из поколения в поколение. Битва за Кавказ - историческая веха в судьбе нашей страны. Сегодня мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни отстоял нашу землю. Сплотившись, мы смогли дать отпор врагу. Я уверен, что и через десятилетия здесь, у этого памятника, будут стоять наши дети и внуки", - приводятся в сообщении слова начальника ГУ МЧС по КЧР Александра Голоколенко.

Памятная акция прошла на высоте более 2,5 тыс. метров в день начала битвы за Кавказ. Она приурочена к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, 35-летию МЧС России и Дню сотрудников органов следствия, отметили в ведомстве.

Битва за Кавказ началась 25 июля 1942 года и стала одним из самых длительных, тяжелых и решающих сражений Великой Отечественной войны. "442 дня ожесточенных боев, более миллиона погибших - но кавказские горы так и остались неприступными. Кавказ стал символом несокрушимого единства народов СССР. <...> Их сплоченность стала той нерушимой стеной, о которую разбились гнусные планы врага. Сегодня, как и тогда, наши воины - наследники той великой Победы - защищают рубежи России", - написал глава КЧР Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.

Самые высокогорные и тяжелые сражения в горах современной Карачаево-Черкесии шли на Марухском, Клухорском, Санчарском, Нахарском перевалах.