Ко Дню Конституции Дагестана госнаградами отметили более 30 жителей

Дагестанцы получили медали, звания заслуженных работников и памятные часы главы региона Сергея Меликова

МАХАЧКАЛА, 25 июля. /ТАСС/. Более 30 дагестанцев отмечены государственными наградами ко Дню Конституции Дагестана. Награды от имени главы республики Сергея Меликова передал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Награды ко Дню Конституции Дагестана - отличившимся землякам. Их от имени Сергея Меликова передал председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Более 30 дагестанцев отмечены за каждодневный труд и значительный вклад в дальнейшее развитие республики. Среди них - военнослужащие, полицейские, работники культуры, пожарной охраны, мастер цеха в театре, начальник метеостанции одного из горных районов и многие другие. Они отмечены медалями, званиями заслуженных работников и памятными часами главы региона", - говорится в сообщении.

Указом Государственного совета Республики Дагестан от 18 июля 1995 года День Конституции Республики Дагестан (26 июля) объявлен нерабочим днем.