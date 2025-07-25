В мэрии Улан-Удэ сообщили, что граждане могут почувствовать ограничения в виде снижения скорости мобильного интернета, на качество звонков это не повлияет

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Меры по ограничению мобильной связи, принимаемые в регионах России в связи с угрозой терактов, также действуют в Республике Бурятия. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии Улан-Удэ.

"В связи с террористическими угрозами, в регионах России принимаются меры по ограничению мобильной связи. Требуется обеспечивать защищенность объектов критической инфраструктуры. В Бурятии тоже принимаются соответствующие меры. В основном, граждане могут почувствуют это в виде снижения скорости мобильного интернета, на качество звонков это не повлияет", - говорится в сообщении.

В мэрии также призвали отнестись к возможному снижению скорости мобильного интернета с пониманием.

Накануне об ограничениях в работе мобильного интернета сообщили также в правительстве Ставропольского края. В целях обеспечения безопасности ограничения введены в различных городах России.