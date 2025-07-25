Сегодня в состав совета также включены директор Курчатовского Института Юлия Дьякова, директор Института глобального климата и экологии Анна Романовская и гендиректор НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто

МОСКВА, 25 июля. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, президент РАН Геннадий Красников, а также руководители Курчатовского института, Института глобального климата и экологии и НМИЦ им. Алмазова вошли в попечительский совет Российского научного фонда. Текст указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Попечительский совет РНФ представляет собой один из ключевых органов фонда, который играет важную роль в определении состава экспертных советов РНФ, а также принципов конкурсного отбора программ и проектов, которые будут поддерживаться фондом. С момента основания фонда совет возглавляет помощник президента РФ Андрей Фурсенко, а в его состав назначаются ведущие представители российской науки и управленческой сферы сроком на три года.

Сегодня в состав совета, помимо вице-премьера Дмитрия Чернышенко и президента РАН Геннадия Красникова, включены директор Курчатовского Института Юлия Дьякова, директор Института глобального климата и экологии Анна Романовская и гендиректор НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто.

Совет покинули президент НМИЦ эндокринологии Иван Дедов, ректор РНИМУ имени Пирогова Сергей Лукьянов и вице-президент РАН Владислав Панченко. Также из его состава вышли заместитель генерального директора АО "Генериум" Дмитрий Кудлай и исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью "НМ-Тех" Сергей Царапкин.

О Российском научном фонде

Российский научный фонд представляет собой одну из самых крупных российских организаций, поддерживающих деятельность отечественных ученых. Он был создан в ноябре 2013 года по инициативе президента России, его деятельность регулируется отдельным федеральным законом. За десять лет работы РНФ поддержал 20 тыс. проектов, в которых участвовало более 80 тыс. исследователей. Общая сумма финансирования проектов составила 220 млрд рублей.