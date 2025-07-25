Работы будут проводить в два этапа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Благовещенский мост в Санкт-Петербурге уйдет на ремонт 28 июля. Проведение работ запланировано в два этапа, сначала закроется движение в сторону Английской набережной, затем - в направлении набережной Лейтенанта Шмидта, сообщается в Telegram-канале СПб ГБУ "Мостотрест".

"Чтобы свести к минимуму неудобства для горожан, ремонт будет проходить поэтапно: без полного закрытия движения", - отмечается в сообщении.

На период с 28 июля по 21 августа будет закрыто движение по мосту в направлении от набережной Лейтенанта Шмидта к Английской набережной. На это время движение транспорта организуют по встречному направлению - будет доступно по две полосы в каждом направлении. С 22 августа по 15 сентября будет закрыто направление от Английской набережной к набережной Лейтенанта Шмидта. С этого момента движение организуют по обновленным полосам.

Дорожное полотно планируется обновить на площади 14 тыс. кв. м. Кроме того, ремонтные работы включат замену 122 погонных метров деформационных швов.