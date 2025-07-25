Министр здравоохранения России попросил держать этот проект на особом контроле

ТАМБОВ, 25 июля. /ТАСС/. Строительство первого в регионе модульного приемного отделения на базе больницы им. Архиепископа Луки в Тамбове должно быть выполнено четко в срок. Соответствующее поручение дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который 25 июля находится с рабочей поездкой в Тамбовской области.

Глава Минздрава привел в качестве успешного примера уже реализованный проект модульного приемного отделения республиканской больницы в Горно-Алтайске, который 23 июля лично осмотрел премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Объект был построен в очень короткий промежуток времени: всего за 2,5 месяца. Поэтому я бы просил, чтобы ваши сотрудники также сделали все четко и в срок. <…> Я бы просил этот проект держать на особом контроле, он нужен региону, так как влияет на оказание экстренной помощи ", - обратился Мурашко к врио губернатора Тамбовской области Евгению Первышову.

Ранее министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская сообщила, что в областном центре на базе больницы им. Архиепископа Луки будет построено модульное здание приемного отделения. Средства на его возведение выделены по распоряжению Мишустина в рамках федерального проекта "Совершенствование экстренной медицинской помощи". Новое отделение позволит сократить время на прием экстренных больных и проведение диагностических исследований.

Мурашко также отметил, что в 2025 году в Тамбовской области будут капитально отремонтированы 16 объектов здравоохранения, назвав это "большой цифрой для региона". "В этом году по модернизации первичного звена здравоохранения у вас достаточно большие задачи, вы двигаетесь в графике, за что я вас хочу поблагодарить. <…> Нам нужно будет уже в этом году подготовить необходимую документацию для [объектов] 2026-2027 года для того, чтобы также продолжить это развитие", - сказал глава Минздрава России.