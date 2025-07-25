В Ространсмодернизации сообщили, что продолжается подводное бетонирование пустот на дне канала

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июля. /ТАСС/. Восстановительные работы на Городецком гидроузле в Нижегородской области ведутся в круглосуточном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале Ространсмодернизации.

"Восстановительные работы проводятся в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

На объекте продолжается подводное бетонирование пустот на дне канала. Из запланированных 1,2 тыс. куб. м бетона уложено 708. Для дополнительного укрепления дна началась отсыпка бутового камня, также ведутся работы по срезке шпунта и арматуры в подводной части бетонных конструкций - выполнено 80%.

В учреждении отметили, что уже завершена в том числе отсыпка грунтовой перемычки, полностью уложены железобетонные плиты, надводная часть бетонных конструкций, выступающих в судоходный канал, демонтирована.

По информации Министерства транспорта России, утром 22 июля на Городецком гидроузле произошло обрушение оголовка камеры 15-го и 16-го шлюзов при проведении работ по строительству дополнительной камеры 15А. Судоходство временно приостановили. Днем 24 июля, по данным министерства, на рейдах в ожидании шлюзования находилось 57 грузовых судов с общим грузом на борту свыше 100 тыс. тонн.