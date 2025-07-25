По словам председателя Совета Федерации, всего одобрено 99 законов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Законодательное сопровождение процессов интеграци Донбасса и Новороссии в Россию практически завершено. Об этом председатель СФ Валентина Матвиенко сообщила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Законодательное сопровождение процессов ининтеграци территорий Донбасса и Новороссии практически завершено. Одобрено всего 99 законов, и могу отметить, что многие вопросы региональные команды этих субъектов федерации уже сами решают успешно в правовом российском поле. Тем не менее, жизнь она богаче, и возникает много каких-то практических вопросов, решения которых требуют помощи, поддержки, согласования с министерствами и ведомствами", - сообщила Матвиенко.

Совфед находится на постоянном контакте с руководителями воссоединенных территорий в рамках созданного Сенаторского совета по интеграции, отметила она.