В Подмосковье с начала сезона электросамокаты арендовали более 11 млн раз

Для удобства пользователей функционирует более 17 тыс. виртуальных парковок в специальных зонах, в том числе возле станций метро, МЦД или железнодорожных станций

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Арендованными электросамокатами воспользовались в Подмосковье с начала года более 11 млн раз. Об этом сообщили в Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Сезон кикшеринга в регионе был запущен в начале марта. Активнее всего электросамокатами за этот период пользовались в мае - около 2,5 млн раз. Самые активные пользователи кикшеринга отмечены в девяти округах: Балашихе, Долгопрудном, Королёве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Пушкино, Реутове и Химках", - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что в области к аренде доступно около 37 тыс. электросамокатов. Для удобства пользователей функционирует более 17 тыс. виртуальных парковок в специальных зонах, в том числе возле станций метро, МЦД или железнодорожных станций.

"В этом сезоне среднее расстояние за одну аренду составляет 1,7 км, а средняя продолжительность аренды - 8 минут. Самое большое пройденное расстояние за одну аренду по-прежнему остается в Балашихе - 58 км, этот рекорд еще не побили, хотя в Люберцах была также зафиксирована длинная поездка - чуть более 53 км. По статистике, электросамокатами чаще пользуются для поездок на короткие расстояния от или до метро, МЦД или ж/д станций", - добавили в ведомстве.

Минтранспорта Подмосковья призывает пользователей электросамокатов строго следовать ПДД. "Для вашей безопасности необходимо соблюдать следующие правила: не использовать электросамокаты вдвоём или втроём, в состоянии опьянения, а также не превышать скоростной режим, обязательно спешиваться с самоката на пешеходном переходе. Также следует парковаться аккуратно, не бросая самокаты на тротуарах и дорогах, чтобы не мешать и не загораживать путь пешеходам и общественному транспорту", - говорится в обращении к жителям и гостям региона.