Пресс-служба муниципалитета сообщила, что в городе приступили к обследованию берегоукрепительных сооружений и огородили опасную зону

СЫКТЫВКАР, 25 июля. /ТАСС/. Ростехнадзхор отвел властям Сыктывкара три года на приведение в порядок набережной в районе парка имени С.М. Кирова и устранение последствий ливней. Коммунальные службы Сыктывкара приступили к обследованию берегоукрепительных сооружений и огородили опасную зону, сообщила пресс-служба муниципалитета.

В июне и начале июля в столице Республики Коми выпало четыре месячных нормы осадков. На набережной реки Сысолы в районе парка им. С.М. Кирова вымыло песок и грунт, деформировало конструкции и лестничные марши. Врио губернатора Коми Ростислав Гольдштейн поручил разработать план комплексного развития береговой линии, территории парка и прилегающих к ней улиц, чтобы решить многолетний наболевший вопрос необустроенной набережной Сыктывкара.

"Мы получили официальное письмо от Ростехнадзора <…>. Ростехнадзор декларирует, что это гидротехническое сооружение III класса опасности. Нам отводится срок устранения замечаний, которые существуют на сегодня, - три года. Это ликвидация последствий прошедших линей - вынос стенок, вынос грунта из-под тела защитных сооружений, укрепление и водоотведение на оставшейся части объекта", - привела пресс-служба комментарий первого заместителя руководителя администрации Сыктывкара Александра Гонтаря.

Для обеспечения безопасности горожан вдоль берега устанавливают забор, чтобы закрыт доступ к размытым сооружениям вол избежание несчастных случаев.

"В настоящее время разрабатывается план мероприятий с определением конкретных сроков и методов выполнения работ. Первоочередная задача - корректировка технического задания для специализированной организации, которой предстоит провести детальное обследование объекта. Это позволит точно оценить масштабы повреждений, определить оптимальные методы восстановления и сформировать поэтапный план действий", - пояснил Гонтарь.

В 2017 году в Сыктывкаре впервые были выполнены работы по берегоукреплению, как первый этап реконструкции набережной. Однако следующие этапы реконструкции не были реализованы.