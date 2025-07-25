Председатель Совета Федерации поблагодарила губернаторов за внимание к проблеме

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Незаконно приватизированные региональные детские лагеря возвращаются в собственность государства. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, поблагодарив губернаторов за внимание к проблеме.

"Совет Федерации продолжает патронировать и вести, что называется, программу по модернизации инфраструктуры детского отдыха. <...> Сейчас регионы вплотную также этим занимаются. Спасибо всем губернаторам. Те детские лагеря, которые были незаконно приватизированы, возвращаются в государственную собственность, потому что это самые лучшие места были для детей", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что некоторые компании самостоятельно передают свои детские лагеря на баланс регионов. "Новолипецкий комбинат, очень богатый комбинат, передал по просьбе губернатора очень известный в свое время лагерь отдыха детей "Прометей", но в совершенно разрушенном виде. Губернатор - молодец, сейчас мы поддерживаем, помогаем, восстанавливаем этот лагерь. Конечно, такие подходы вызывают вопросы и недопонимание, как так можно относиться", - подчеркнула Матвиенко.