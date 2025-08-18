Что такое биполярное расстройство и почему важно о нем знать

По данным исследования 2019 года, опубликованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), более 0,5% взрослого населения в мире сталкивается с этим заболеванием в той или иной форме. Это психическое заболевание, характеризующееся резкими перепадами настроения, энергии и уровня активности. БАР имеет глубокие биологические корни и требует профессионального лечения

Первые упоминания о симптомах, схожих с биполярным расстройством, встречаются еще в древнегреческих текстах. Гиппократ описывал состояния "меланхолии" и "мании", которые современные ученые считают ранними попытками понять БАР.

В XIX веке французские психиатры Жан-Пьер Фальре и Жюль Байярже начали систематизировать знания о биполярном расстройстве, выделив его как отдельное заболевание. Они же ввели термин "циркулярный психоз", подчеркивая цикличность эпизодов.

Современное понимание БАР появилось в XX веке благодаря развитию нейробиологии и психофармакологии. Сегодня мы знаем, что это заболевание связано с изменениями в работе мозга, а не только с внешними стрессовыми факторами.

Что такое биполярное расстройство

Биполярное расстройство — это хроническое психическое заболевание, при котором человек поочередно переживает эпизоды мании (в облегченной форме гипомании) и депрессии. Эти состояния могут длиться от нескольких дней до нескольких недель и даже месяцев, резко контрастируя с периодами относительной эмоциональной стабильности.

Мания — это состояние повышенного настроения, энергии и активности. Для него характерны импульсивные поступки, неспособность контролировать свои действия, снижение потребности во сне и ощущение всемогущества. В противоположность ей, депрессия проявляется апатией, низкой самооценкой, чувством безысходности и суицидальными мыслями.

Чем БАР отличается от обычных перепадов настроения?

БАР — это не особенность характера. Это заболевание, вызванное сложным взаимодействием генетических, биологических и внешних факторов, и оно требует профессионального лечения.

При биполярном расстройстве изменения в настроении настолько интенсивные, что нарушают нормальную жизнь. Маниакальная фаза может привести к безрассудным поступкам, которые впоследствии приносят человеку серьезные проблемы, будь то финансовые долги или разрушенные отношения. Депрессивные эпизоды, в свою очередь, могут настолько снижать активность и мотивацию, что человек оказывается неспособным даже встать с постели или выполнять простейшие задачи. Люди в депрессии признаются, что могут испытывать трудности с тем, чтобы сходить в душ и поесть.

Типы биполярного расстройства

Специалисты выделяют несколько типов биполярного расстройства, которые отличаются по тяжести и характеру симптомов:

Биполярное расстройство I типа. Этот тип характеризуется наличием хотя бы одного полноценного маниакального эпизода. Мания может быть настолько сильной, что требует госпитализации. Часто она сопровождается периодами депрессии, но это не является обязательным критерием для диагностики.

Причины и факторы риска развития БАР

На развитие БАР могут повлиять генетические, биологические и социально-психологические факторы. Разберем их подробнее.

Генетические факторы. У человека, чьи родители или близкие родственники страдают от БАР, риск развития заболевания возрастает примерно в 10 раз.

Существуют также факторы, которые могут усугублять БАР у пациентов. К ним относят употребление алкоголя и наркотиков, изменения в гормональном фоне (например, на фоне беременности или менопаузы) и нарушение предписанного медикаментозного лечения.

Диагностика биполярного расстройства

Диагностика БАР — сложный процесс, требующий участия опытного специалиста. Он проходит в несколько этапов:

Сбор анамнеза. Психиатр начинает диагностику с подробного разговора с пациентом. Врач выясняет, какие симптомы беспокоят пациента, когда они появились и были ли случаи БАР в семье?

Методы лечения биполярного расстройства

Лечение биполярного расстройства требует комплексного подхода. Его цель — стабилизировать настроение, предотвратить рецидивы и улучшить качество жизни пациента.

Прежде всего пациентам с БАР назначают медикаментозную терапию, чтобы купировать симптоматику и снизить потенциальные риски. Люди с биполярным расстройством принимают:

Нейролептики. Препараты, которые стабилизируют дисбаланс нейромедиаторов в мозге. Они назначаются в небольших и средних дозах. Их цель — минимизировать психотические симптомы болезни, которые могут включать в себя в том числе галлюцинации и бред.

Дополнительно к лекарствам врачи нередко назначают пациентам с БАР консультации с психологом. Основные направления психотерапии при БАР:

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Она помогает пациенту осознать взаимосвязь между его мыслями, эмоциями и поведением. В рамках КПТ люди учатся управлять стрессом, придерживаться правильного стиля поведения и образа жизни.

Однако иногда симптомы биполярного расстройства становятся настолько тяжелыми, что требуют госпитализации. Если пациент представляет угрозу для себя или окружающих, теряет контроль над своим поведением из-за мании или депрессии, его забирают в больницу, чтобы стабилизировать под наблюдением специалистов и подобрать эффективное лечение.

Люди с БАР должны придерживаться определенного образа жизни

Постоянная работа над образом жизни играет ключевую роль в управлении БАР. Врачи рекомендуют следующие профилактические мероприятия, чтобы не допустить обострения расстройства:

Стабильный режим сна. При БАР важно ложиться и вставать в одно и то же время и спать достаточное количество часов.

Роль близких в поддержке человека с БАР

Поддержка близких очень важна в лечении и реабилитации людей с биполярным расстройством. Забота и понимание внутри семьи действительно улучшают состояние пациентов. Специалисты рекомендуют родственникам изучать информацию о БАР. Это помогает лучше понять причины поведения пациента и осознать, что это не капризы, а симптомы заболевания.

Члены семьи также могут напоминать о приеме лекарств, посещении врача или выполнении рекомендаций. Это особенно важно, если человек находится в депрессивной фазе или отказывается от терапии.

Также важна эмоциональная поддержка. В периоды обострения пациент нуждается в терпении и принятии. Даже простое присутствие рядом и умение выслушать могут значительно облегчить его переживания. И наоборот, такие фразы, как "возьми себя в руки" или "ты сам виноват", лишь усугубляют ситуацию и создают дополнительный стресс.

И да, жизнь с человеком с биполярным расстройством может быть эмоционально сложной. Родные и близкие нередко сталкиваются с выгоранием, особенно если эпизоды заболевания повторяются часто или пациент отказывается от лечения. Чтобы этого избежать, родственникам нужно заботиться и о себе. Важно четко понимать, где заканчивается собственная ответственность и в каких случаях пациенту необходима профессиональная помощь вплоть до госпитализации, и отслеживать эти границы. Необходимо выделять время на отдых, увлечения и собственные потребности. Это помогает поддерживать эмоциональный баланс и силы, чтобы продолжать оказывать помощь близкому. Полезно также работать с психологом и посещать группы поддержки для родственников людей с БАР. Такие встречи помогают обмениваться опытом и находить ответы на сложные вопросы.

Мифы и реальность о биполярном расстройстве Несмотря на повышение осведомленности о психических заболеваниях, вокруг БАР все еще существует множество мифов. Миф 1. Биполярное расстройство — это просто перепады настроения. Реальность: эпизоды мании и депрессии значительно нарушают жизнь человека, включая его работу, отношения и здоровье, и справиться с ними можно, лишь прибегнув к профессиональной помощи. Миф 2. Люди с БАР опасны для окружающих. Реальность: большинство людей с БАР не представляют угрозы для окружающих. Скорее, они более уязвимы и нуждаются в защите и поддержке. Миф 3. БАР можно вылечить окончательно. Реальность: избавиться от БАР нельзя, а лекарства и терапия помогают контролировать симптомы. БАР — это хроническое состояние, требующее постоянного внимания. Миф 4. БАР редкое заболевание. Реальность: по данным ВОЗ, около 45 млн человек в мире страдают от БАР.

Биполярное расстройство — это заболевание, которое можно контролировать с помощью комплексного подхода: медикаментов, психотерапии и изменения образа жизни. Благодаря современным достижениям медицины и психотерапии этот путь становится все более доступным.

При постоянном лечении, профессиональной поддержке и стремлении к выздоровлению каждый пациент способен построить полноценную жизнь.