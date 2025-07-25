Мероприятие будет проходить с 25 по 29 июля

КАЗАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Церемония открытия первого чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс" прошла в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в Казани, передает корреспондент ТАСС.

Чемпионат будет проходить с 25 по 29 июля. Участниками станут более 400 человек - это конкурсанты, эксперты и сопровождающие, сообщают организаторы. По итогам будут отобраны 75 финалистов, которые продемонстрируют свои навыки на финале национального чемпионата "Абилимпикс" в октябре 2025 года.

"Чемпионат имеет большое социальное значение как для всего общества в целом, так и, естественно, для участников. И в первую очередь - для тех ветеранов, кто еще не нашел себя в трудовой деятельности. Мы должны привлекать ребят, которые пришли со специальной военной операции, к тому, чтобы они социализировались и устраивались на работу. Этот чемпионат наглядно показывает этим ребятам, что, несмотря ни на что, ты можешь быть полезен и себе самому, в первую очередь, и своей семье и обществу в целом", - рассказал журналистам член экипажа танка "Алеша" Герой РФ Расим Баксиков.

Соревнования организованы по 15 компетенциям: "Веб-разработка (программирование)", "Оператор БПЛА", "Фотограф", "Ремонт и обслуживание автомобилей", "Резьба по дереву", "Исполнительское мастерство (вокал)", "Массажист", "Поварское дело", "Промышленная робототехника", "Сборка, разборка электронного оборудования", "Сварочные технологии", "Слесарное дело", "Столярное дело", "Электромонтаж", "Токарные работы на станках с ЧПУ".